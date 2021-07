Fiscalização aconteceu entre o fim da tarde de sexta e madrugada de sábado - Foto: Divulgação

Fiscalização aconteceu entre o fim da tarde de sexta e madrugada de sábadoFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 21:30

ARRAIAL DO CABO – Uma fiscalização para coibir infrações de trânsito realizada nesse fim de semana, terminou com 12 motocicletas autuadas e oito apreendidas, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, entre as infrações registradas, estão: estacionar em locais proibidos, e transporte irregular de passageiro.