“Direitos Humanos em Ação”. A iniciativa, que já está em funcionamento em algumas cidades do estado, deve começar a funcionar no município a partir do mês de agosto, de acordo com a previsão da Prefeitura. ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, anunciou nessa segunda-feira (12), que vai aderir ao projeto. A iniciativa, que já está em funcionamento em algumas cidades do estado, deve começar a funcionar no município a partir do mês de agosto, de acordo com a previsão da Prefeitura.

Representantes do governo do estado do Rio estiveram na cidade para abordar a implementação do projeto e planejam um treinamento dos técnicos que vão atender às necessidades da população local. O projeto oferece serviços de assistência, como assuntos relacionados às documentações, isenções, as políticas LGBTQIA+, Movimento Negro, entre outros temas voltamos para os grupos considerados minoritários.

O encontro contou com a presença de servidores da Secretaria de Estado de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos, além da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos.