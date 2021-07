Previsão é de que até o verão de 2022, um dos circuitos já esteja em funcionamento - Foto: Lucas Madureira

Publicado 12/07/2021 22:00

Projeto de Regularização e Manejo de Trilhas do município. O objetivo do trabalho é inserir as trilhas do município na rede nacional de trilhas de longo curso, para que a cidade faça parte do circuito de trilhas do estado e do país. ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, anunciou nesta segunda-feira (12), que deu início aodo município. O objetivo do trabalho é inserir as trilhas do município na rede nacional de trilhas de longo curso, para que a cidade faça parte do circuito de trilhas do estado e do país.

No fim de semana, representantes das pastas do Ambiente, Turismo e Obras se reuniram com a equipe da Fundação do Ambiente para discutir o assunto. Segundo a Prefeitura, será realizado um mapeamento com diagnóstico de cada trilha, incluindo a indicação do seu respectivo manejo e implementação.

A previsão da Prefeitura é de que até o verão de 2022, o Circuito do Pontal do Atalaia já esteja em funcionamento com as orientações adequadas para os visitantes, além das trilhas da Praia do Forno.