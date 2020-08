Guarda Municipal e Bombeiros resgatam homem ferido em trilha no Parque da Cidade

NITERÓI - Guardas municipais da Coordenadoria de Meio Ambiente de Niterói resgataram, neste sábado (15), em ação conjunta com o Corpo de Bombeiros, um homem na trilha do Morro Santo Inácio, no Parque da Cidade, entre os bairros de São Francisco e Maceió. Os agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), que recebeu o chamado através de ligação para o número de telefone 153.

O homem estava quase no topo do Morro Santo Inácio quando escorregou e a perna esquerda ficou presa entre as pedras. Ele teve uma fratura no tornozelo esquerdo. Os primeiros socorros foram prestados no local e o rapaz foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima. A equipe da Coordenadoria de Meio Ambiente recomenda que as pessoas sigam a sinalização das trilhas e, sempre que possível, estejam acompanhadas de alguém que conheça a região.