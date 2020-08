Pendotiba ganha 5,8 km de rede de drenagem, nova pavimentação e urbanização

NITERÓI - A região de Pendotiba está recebendo cerca de 5,8 quilômetros de rede de drenagem, nova pavimentação e urbanização, em um total de 21 a serem beneficiadas até o fim deste ano, segundo informa a Prefeitura. Na última semana, as vias do entorno da Praça da Saudade - ruas Coronel João Tomas e Cardoso de Melo - e em setembro, de acordo com o cronograma de obras, será a vez das ruas Professor José Peçanha Faria, Helena Brandão e José Fontenele serem entregues completamente revitalizadas.

"Já fizemos investimentos importantes na infraestrutura de Pendotiba, como o novo reservatório de água com capacidade para dois milhões de litros de água que melhorou o sistema de abastecimento na região e a construção da Estação de Tratamento de Esgoto de Matapaca, Pendotiba e Maria Paula, por exemplo”, lembrou o prefeito Rodrigo Neves durante vistoria no bairro neste sábado (15). “Agora estamos implantando rede de drenagem, galerias pluviais e pavimentação como foi feito na Região Oceânica no Cafubá, na Fazendinha, Piratininga, no bairro Peixoto e no Vale Feliz e como estamos fazendo no momento no Santo Antônio e no Maravista”.

O presidente da Associação de Moradores e Amigos do Jardim América (Amaja), Marcio Pinto de Castro, falou da espera dos moradores por melhorias na região: “A região está sendo muito bem cuidada com as obras que são esperadas há décadas por nós, moradores e que vão ficar para sempre. As redes de drenagem e macrodrenagem melhoram a qualidade de vida e a saúde das pessoas porque diminui a poeira e o barro. Percebemos também que isso valorizou os imóveis e atraiu mais procura por parte de novos moradores”, destacou.

Marcia Mathias Neto, que mora há mais de 40 anos em Pendotiba, demonstrou sua alegria com a nova perspectiva da região. “Vim para cá com 15 anos e hoje tenho 57. Minha família toda mora por aqui: mãe, tia, irmãos. Sempre convivemos com lama. A gente nem lavava o carro porque não adiantava. Esta obra está sendo muito boa”, disse a moradora.

Entre as vias que ainda receberão intervenções estão a Estrada do Muriqui Pequeno, ruas México, H, M, G, Barão Palmares, Leonardo da Vinci, Van Gogh, João Laegurt e Travessa Bela Vista. Para este projeto de urbanização, a Prefeitura está investindo mais de R$ 9 milhões. O Rio do Ouro é outra região que está recebendo obras de drenagem e pavimentação. Serão 11 ruas beneficiadas com as melhorias, o que representa aproximadamente 4,9 quilômetros de obras, com um investimento de cerca de R$ 7 milhões dos cofres públicos municipais, de acordo com informações do governo municipal. Já foi realizada a instalação da rede de drenagem nas estradas Noruega, Holanda, França, Espanha, e nas ruas México e Argemiro Azevedo. Todo o entorno da Praça da Paz recebeu as intervenções necessárias para a nova drenagem, e o trabalho segue avançando pelas vias.