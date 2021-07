Material apreendido foi levado para a delegacia da cidade - Foto: Lucas Madureira

Material apreendido foi levado para a delegacia da cidadeFoto: Lucas Madureira

Publicado 13/07/2021 21:30 | Atualizado 13/07/2021 21:38

ARRAIAL DO CABO – Uma ação da Polícia Militar apreendeu cerca de 30 pinos de cocaína, nessa segunda-feira (12), no bairro Sabiá, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a PM, pelo menos três suspeitos de tráfico fugiram para uma área de mata, ao perceberam a aproximação dos policiais, e não foram encontrados.