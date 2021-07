Cadáver foi encontrado na manhã desta terça-feira, dia 13 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 13/07/2021 15:10

ARRAIAL DO CABO – O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta terça-feira (13), na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. O nome da vítima ainda não foi divulgado pela polícia. Segundo testemunhas, o cadáver foi encontrado por moradores que caminhavam pela praia, e acionaram a Polícia Militar.