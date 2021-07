Homem morreu atropelado na Avenida Nações Unidas, na altura da Praia de Botafogo - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 12/07/2021 06:28 | Atualizado 12/07/2021 12:58

Rio - Um homem morreu no início da manhã desta segunda-feira (12) ao tentar atravessar a Avenida Nações Unidas, na altura da Praia de Botafogo, Zona Sul do Rio. Um carro de passeio que trafegava pela pista sentido Copacabana o atingiu. Ainda não há identificação do homem, que carregava mochilas de viagem.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a CET-Rio atuaram no local. A Polícia Civil também foi acionada e realizou perícia. O motorista prestou depoimento na 10ª DP (Botafogo).

Duas faixas da pista sentido Botafogo ficaram interditadas no trecho onde ocorreu o acidente, na altura da Rua Visconde de Ouro Preto.

BOTAFOGO | Atropelamento envolvendo um carro interdita parcialmente a Av. das Nações Unidas, altura da Rua Visc. de Ouro Preto, sentido Copacabana. Bombeiros, CET-Rio e Polícia Militar atuam no local. Polícia Civil acionada. Trânsito sem retenções no trecho. #zonasul pic.twitter.com/ZLAUQ2dUdU — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 12, 2021