Filhote de jubarte já teria chegado morto à praia de Figueira, no sábado (10)Foto: Divulgação / PMF

Publicado 12/07/2021 22:50

ARRAIAL DO CABO – Um exame de necropsia poderá identificar a causa da morte do filhote de baleia da espécie jubarte, encontrado morto no último sábado (10) , na praia de Figueira, distrito de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, amostras biológicas da carcaça do animal foram recolhidas por uma empresa ligada à Petrobras e que faz o monitoramento de animais marinhos encalhados nas praias da região.

O resultado do exame, que será enviado para a Secretaria Municipal do Ambiente deve ficar pronto em um prazo médio de 30 dias. O mamífero media cerca de sete metros de comprimento, e de acordo com o procurador do Ministério Público Federal (MPF), Leandro Mitidieri, que esteve no local, o animal já teria chegado morto à praia.



Há menos de uma semana, uma baleia jubarte adulta ficou presa em uma rede de pesca artesanal, no mar de Arraial do Cabo . Na ocasião, os pescadores que faziam o cerco no local, perceberam a presença do animal e abriram a rede, para que a baleia conseguisse retornar para o alto mar.