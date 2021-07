Acidente aconteceu na altura do distrito de Figueira - Fotos: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 14/07/2021 19:40

ARRAIAL DO CABO – Uma mulher morreu carbonizada em um acidente de trânsito, na tarde desta quarta-feira (14), na RJ-102, na altura do distrito de Figueira, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. A identidade da vítima ainda não foi divulgada. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu após a mulher perder o controle da direção do veículo e bater contra um poste.

Com o impacto da batida, o veículo acabou pegando fogo, e a vítima, que ficou presa às ferragens, não conseguiu sair a tempo. Moradores da região contam que correram para o local, assim que ouviram o barulho do acidente, mas não conseguiram socorrer a vítima.



“Não deu nem tempo de fazer nada. Ainda chegamos mais perto, corremos pra ver se dava pra fazer alguma coisa, mas aí não deu pra fazer mais nada. A mulher estava com o braço pra fora, desmaiada, dentro do carro. O carro explodiu e saiu lambendo tudo. Não deu nem pra ver quem era, se era conhecida, se era daqui”, conta um morador, em um áudio que circula nas redes sociais.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, mas quando os agentes chegaram o veículo já havia sido consumido pelo fogo. Por causa do ocorrido, a pista nos dois sentidos chegou a ser interditada, mas o trânsito já foi liberado. A perícia esteve no local para realizar um laudo preliminar, mas as causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial.