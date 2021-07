Orla de Itaipuaçu - Foto: Clarildo Menezes

Orla de ItaipuaçuFoto: Clarildo Menezes

Publicado 12/07/2021 13:44

Maricá - Um homem morreu na Orla de Itaipuaçu na madrugada desta segunda-feira em um grave acidente. Ele vinha em um veículo Renault Sandero quando perdeu o controle do carro. No impacto ele foi jogado pra fora do carro por 15 metros de distância. Populares chamaram a ambulância mas o homem já estava sem vida.

A vítima foi identificada como Matheus Seratião Coelho Cardoso da Costa de 29 anos. A polícia civil foi acionada para periciar o caso. O corpo da vítima foi levado para o IML.