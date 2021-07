Renato Machado, Rodrigo Fagundes e Anselmo Pravadelli foram homenageados pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) - Foto: Divulgação

Renato Machado, Rodrigo Fagundes e Anselmo Pravadelli foram homenageados pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv)Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 12:09 | Atualizado 09/07/2021 12:22

Maricá - O Batalhão de Polícia Rodoviária BPRv realizou hoje em sua sede em Niterói, uma cerimônia para homenagear figuras proeminentes em reconhecimento a cooperação e parceria com o Batalhão.

Dentre os homenageados estavam o Presidente da SOMAR Renato Machado, o Diretor de Conservação da SOMAR Rodrigo Fagundes e o empresário Anselmo Pravadelli.

Ainda no encontro, foi acertada a instalação, por parte da SOMAR, que já teria sido autorizada pelo Prefeito Fabiano Horta, de uma nova estrutura para servir de base aos policiais do referido Batalhão.

Tal estrutura será construída na entrada de Ponta Negra. A expectativa é que a iniciativa contribua para a melhoria do policiamento na região.