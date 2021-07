Prefeito de Maricá recebe a 1ª dose da vacina contra a Covid-19

Prefeito e vacinado contra o COVID-19 - Foto: Evelen Gouvêa

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 17:58 | Atualizado 08/07/2021 18:10

Maricá - Pertencente ao grupo de 46 anos do cronograma da vacinação contra a Covid-19 no município, o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, foi imunizado com a primeira dose da vacina nesta quinta-feira, 08/07, na unidade volante de vacinação (UVV) do aeroporto de Maricá.

O atendimento foi rápido e seguindo todas as orientações de proteção. Após ser vacinado, Horta ressaltou a importância da ciência e do SUS, além de lembrar as pessoas da importância da imunização contra a doença.

"Hoje é dia da vida, dia nacional da ciência e do pesquisador científico, uma data e uma profissão de suma importância para todos nós. Vamos superar e vencer essa pandemia com vacina no braço. Viva a ciências e viva o SUS”,concluiu o prefeito.

De acordo com o novo cronograma publicado na quarta-feira (07), a vacinação seguiu em pessoas sem comorbidade de 46 anos nesta quinta-feira (08), nos polos de saúde USF Jardim Atlântico; USF Chácara de Inoã; USF Marinelândia; USB Central; Unidade Volante de Vacinação (UVV) Itaipuaçu; e UVV Aeroporto de Maricá, com a faixa etária imunizada diminuindo a cada dia, chegando à população de 25 anos no fim do mês.