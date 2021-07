Prefeitura amplia grupos de vacinação contra a Covid-19 e Influenza - Foto: Marcos Fabrício

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 18:03 | Atualizado 07/07/2021 18:04

Itaboraí - A partir da próxima semana, a Prefeitura de Maricá, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais dos Correios e bancários, incluídos recentemente no Plano Nacional de Imunização (PNI) pelo Ministério da Saúde. E, apesar de não integrarem o grupo de prioridade, o Município irá imunizar também, na próxima quarta-feira, 14/07, os profissionais de comunicação cadastrados na cidade. Os grupos receberão os imunizantes nas unidades polos de vacinação e nas unidades volantes.

A subsecretária de Saúde do município, Solange Oliveira, ressaltou a importância do recebimento regular de doses de vacinas contra a Covid-19, circunstância necessária para o avanço do calendário vacinal.

"Esperamos receber novas doses de vacinas com regularidade para que o município possa manter o ritmo de vacinação e ampliar o esquema vacinal para todas as idades mais jovens. O avanço da vacinação favorece a retomada da economia, principalmente levando em consideração que o grupo de jovens adultos é que estão, em sua maioria, diariamente em circulação pelas ruas, em veículos, em locais de trabalho etc. Com isso passamos a ter mais segurança que essas pessoas estarão mais protegidas e com menor possibilidade de serem vetores de transmissão, ainda que sem necessária a manutenção de todos os cuidados contra a doença", explicou a subsecretária.

Além da vacinação contra a Covid-19, Maricá segue vacinando os munícipes contra o vírus da Influenza (H1n1), e esta semana a Prefeitura ampliou a oferta de vacinas para todos os grupos, sem restrição de idade. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta para o prazo necessário entre a vacina contra a Covid-19 e a Influenza.

"O único cuidado que é absolutamente necessário é que se a pessoa for se vacinar contra a Influenza, não tenha feito dose de vacina contra a Covid-19 até 15 dias antes, e que também não faça a segunda dose ou a primeira 15 dias depois", alertou a subsecretária Solange Oliveira.

Ainda de acordo com a subsecretária, a expectativa é vacinar 80% da população de Maricá, já que não existe mais restrição a nenhum público. Para receber a vacina contra a Influenza, o cidadão maricaense precisa comparecer a uma das 24 Unidades de Saúde da Família (USF) do município, portando documentos de identidade, CPF e cartão do SUS (se tiver).

"A grande importância da vacinação da Influenza é, primeiro, pela época do ano em que estamos, que favorece as infecções respiratórias. Com a vacinação a gente previne as formas graves de gripe reduzindo, assim, a incidência de doenças graves do aparelho respiratório e das síndromes respiratórias graves. No contexto da pandemia, a vacinação torna-se ainda mais importante porque ela também ajuda a não aumentarmos as suspeitas de Covid diante de uma infecção que pode não ser Covid", completou a subsecretária Solange Oliveira.