Por O Dia

Publicado 06/07/2021 19:44

Maricá - Os meses de julho e agosto terão uma atração adicional para quem gosta de gastronomia. Trata-se do 3º Festival Gastronômico de Inverno em Maricá, evento promovido pela Prefeitura, através das secretarias de Turismo, de Promoções e Projetos Especiais e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

Na noite desta segunda-feira, 05/07, aconteceu à reunião de lançamento do festival, onde foram entregues os kits (avental, material impresso, banner de divulgação, display de mesas) para os estabelecimentos participantes, e também aconteceu uma palestra sobre marketing de apuração nas redes sociais para restaurante, com Cristiano Nogueira – MBA em Empreendedorismo.

O evento acontecerá na cidade de 9 de julho a 8 de agosto e tem a organização da Federação de Convention & Visitors Bureau, Maricá Convention & Visitors Bureau e Rota Gastronômica. Os pratos elaborados para o festival custam entre R$ 29, R$ 49, R$ 69 e R$ 89. Os interessados podem adquirir os pratos presencialmente, delivery ou take away (pedido para retirada, sendo a coleta feita pelo próprio cliente, na loja). Os consumidores também poderão escolher e votar no melhor prato, avaliando o sabor, apresentação e atendimento.

“Estamos consolidando a gastronomia de Maricá com a realização do 3º Festival Gastronômico de Inverno. São mais de 60 restaurantes de todos os cantos da cidade ofertando pratos incríveis. Todo o festival estará nas mãos das pessoas através do aplicativo Maricá Oficial que pode ser baixado gratuitamente ou através do site https://conhecamarica.com.br/ . Serão 30 dias de imersão no melhor da nossa culinária e esperamos receber muitas pessoas", afirma o secretário de Promoção e Projetos Especiais de Maricá, José Alexandre Almeida.

Para o presidente da Codemar, Olavo Noleto, o festival gastronômico é fundamental, pois organiza uma agenda do turismo para o ano junto com os outros festivais. “O festival cria uma oportunidade para os produtores, restaurantes, fornecedores, aqueles que estão na arte da cozinha maricaense em poder apresentar os seus produtos e promoverem os pratos e chefes do município”.

“ Temos ótimos restaurantes em Maricá, para todos os gostos, e o festival é um evento que fomenta nosso turismo, ajudando aos estabelecimentos locais, turistas e cidadãos a terem algo diferente para comer uma comida de qualidade e com um ótimo custo benefício”, ressaltou Robson Dutra, secretário de Turismo.

Um dos participantes do evento, Thiago Soares, falou que é uma honra participar do festival. “É muito importante participar desse festival, eu que em 2019 representei nossa cidade no festival ‘Sabores da Roça’ no shopping Downtown (Barra da Tijuca) com o prato guandu, que é um prato principal do Espraiado de Portas Abertas. Com esse festival eu consigo levar até os clientes um prato para ser degustado, receber elogios ou críticas e poder melhorar o Sal e Brasa que é uma boutique de carne e restaurante”, concluiu.

De acordo com Paulo Santos, presidente de Maricá Conventions & Visitors Bureau (CVB), o evento tem um significado especial nesse ano de pandemia. “O 3° Festival Gastronômico de Inverno em Maricá será um sucesso, para o Maricá Convention & Bureau o evento deste ano tem um significado especial, acreditamos que será o primeiro degrau do processo de retomada integral do setor”, disse.