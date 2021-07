De acordo com as regras não serão realizadas cirurgias em animais braquicefálicos (boxer, shith-zu, pug, gato persa) - Foto: Arquivo Mais

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 18:35 | Atualizado 05/07/2021 18:38

Maricá - A Coordenadoria Especial de Proteção Animal de Maricá abre inscrições para a castração de caninos machos e felinos machos, dentro do Programa Municipal de Controle Reprodutivo para os tutores. As inscrições serão realizadas na sede do órgão (Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, número 100, Parque Eldorado) todas as segundas, quartas e sextas-feiras das 9h às 11 horas. Os animais precisam ter idade entre 5 meses e 6 anos.

Para o cadastramento os interessados deverão apresentar cópia dos seguintes documentos: comprovante de residência em Maricá, identidade e CPF, Número de Inscrição Social (NIS), cartão Mumbuca ou bolsa-família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou outro comprovante de rendimento mostrando preferencialmente renda familiar até três salários mínimos. O projeto é destinado principalmente às pessoas que não têm condições de arcar com os custos de cirurgias de retirada do aparelho reprodutor das fêmeas ou extração dos testículos dos machos numa clínica veterinária particular.

De acordo com as regras não serão realizadas cirurgias em animais braquicefálicos (boxer, shith-zu, pug, gato persa); os tutores devem ser maiores de 18 anos; os animais devem ter peso entre 3 a 20 quilos e será realizada a de castração de 2 animais por cadastro de pessoa física (CPF) do tutor. Para a inscrição não há necessidade de levar o animal.

SERVIÇO: Inscrições para castração de caninos machos e felinos machos

Período de inscrição: todas as segundas, quartas e sextas-feiras.

Horário: 9h até 11h

Local: Coordenadoria Especial de Proteção Animal (Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, número 100, Parque Eldorado).

Documentos: cópias do comprovante de residência em Maricá, identidade e CPF, Número de Inscrição Social (NIS), cartão Mumbuca ou bolsa-família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou outro comprovante de rendimento mostrando preferencialmente renda familiar até três salários mínimos.

Regras: não serão realizadas cirurgias em animais braquicefálicos (boxer, shith-zu, pug, gato persa); os tutores devem ser maiores de 18 anos; os animais devem ter peso entre 3 a 20 quilos e será realizada a de castração de 2 animais por cadastro de pessoa física (CPF) do tutor. Para a inscrição não há necessidade de levar o animal.