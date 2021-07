Maricá lamenta e se despede do querido Mauro Alemão - Divulgação

Maricá lamenta e se despede do querido Mauro AlemãoDivulgação

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 13:24 | Atualizado 04/07/2021 13:29

Maricá - A Prefeitura de Maricá lamenta profundamente a morte do subsecretário de governo e presidente municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), Mauro Ramos Almeida, conhecido carinhosamente como Mauro Alemão. Ele faleceu na madrugada deste sábado (03/07) em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

No último dia 23/06, Mauro Alemão precisou ser internado para se tratar de um câncer no fígado. Depois de receber alta no último dia 28/06, Alemão teve complicações no pós-operatório e precisou novamente ser internado e não resistiu.

Publicidade

Vascaíno apaixonado pelo clube, Mauro Alemão foi diretor do sindicato dos metalúrgicos em 1987. Ingressou no PT no final da década de 1980, chegando a dirigente no partido na capital, depois de migrar do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Da geração que dirigiu o Sindicato dos Metalúrgicos e construiu a CUT no Rio, Mauro esteve presente em todos os momentos da história de vitórias do povo e da classe trabalhadora. Diretas Já, Fundação da CUT, Constituinte de 88, Eleições diretas para Presidente, no governo Benedita, quem ele acompanhou, e nas quatro eleições presidenciais vencidas pelo PT e aliados. Foi peça fundamental na campanha que levou à reeleição do prefeito Fabiano Horta.

Era alegre, divertido, zoador, pessoa do samba - entusiasta e um dos responsáveis pelo resgate das escolas de samba de Maricá - pai, marido, conselheiro, uma referência para as novas gerações. Era um apresentador nato, nos comícios nas manifestações, nas festas. Voz de tocador de samba enredo, de quase barítono. O chapéu Panamá e os mocassins coloridos - "o sapato listrado, o mais moderno do dia, do mês, do ano", como definiu o secretário João Maurício, eram a sua marca registrada.

Publicidade

“Não sei como explicar, mas só sei que perdi mais um grande amigo, um irmão e meu companheiro de jornada. Não vou ouvir mais ‘Chegou Benedita!!!!’Não terei mais, o ‘Tira uma foto comigo, Bené!’ Não terei mais ao meu lado um fiel escudeiro. Vai, Mauro Alemão, descanse em paz! Eu continuarei te amando meu irmão querido!!!!!”, disse em sua rede social a deputada federal Benedita da Silva (PT), que na eleição passada foi candidata a prefeita da capital fluminense.

O prefeito Fabiano Horta se manifestou em sua rede social. "Há pessoas que iluminam o caminho. Dela e dos outros. Mauro Alemão andou assim, levando luz por onde passou, nos ajudando nessa missão conjunta da Humanidade, de aproximar os distantes, de misturar para acrescer", disse o prefeito.

Publicidade

"Mauro foi um grande agitador, um maestro do PT do Rio de Janeiro, meu porto seguro diário, dialogávamos todos os dias, comandou os principais comícios e atividades, sempre irradiando alegria, com seu chapéu na cabeça. Era o meu porto seguro diário, dialogávamos todos os dias", lamentou o secretário de Governo, João Maurício.

O secretário municipal de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, João Carlos de Lima, o Birigu, também manifestou sua tristeza pelas redes sociais.

Publicidade

“Hoje é um dia muito triste para a secretaria e para toda a cidade de Maricá, que perdeu o grande Mauro Alemão, um grande amigo, um companheiro e um ser humano com o coração do tamanho do mundo, que no seu olhar refletia a luta em defesa do povo pobre e trabalhador e com um sorriso que acolhia, confortava e nos dava diariamente força”, disse o responsável pela pasta que já foi comandada por Mauro Alemão.

No governo, Alemão teve uma importante participação na condução do processo de entrega dos apartamentos dos residenciais Carlos Alberto Soares de Freitas e Carlos Marighella, mais conhecidos como Minha Casa Minha Vida de Inoã e Itaipuaçu, respectivamente. No evento histórico de entrega dos apartamentos, em 2015, coube a Mauro apresentar Dilma Rousseff, a primeira presidente da República a pisar em solo maricaense.

Publicidade

À frente da coordenação do programa, Alemão foi um articulador na criação do Grupo Institucional do Poder Público (GIPP), que junto com representantes sindicais dos dois condomínios e membros de duas empresas especializadas no trabalho técnico social, fizeram um diagnóstico para a elaboração do projeto de urbanização das localidades.

Sempre alegre e muito alegante, Alemão tinha outra paixão: o Carnaval. Em Maricá, ele era o atual presidente de honra do Grêmio Recreativo Escola de Samba União de Maricá.

Publicidade

O sepultamento neste domingo 04/07 no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro.