Maricá ganha mais 4 estações da vermelinha na cidade - Foto: Divulgação/EPT

Maricá ganha mais 4 estações da vermelinha na cidadeFoto: Divulgação/EPT

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 16:10 | Atualizado 02/07/2021 16:36

Maricá - As vermelinhas vem sido utilizada com muita frequência por moradores e turistas de Maricá, e com isso novos pontos vem sendo adicionados na cidade para que todos possam usufruir deste benefício gratuito que traz a Prefeitura de Maricá. Um sucesso em Itaipuaçu, Centro e mais locais, agora chegam 4 novos pontos da vermelinha.

Segundo o presidente da Empresa Pública de Transportes (EPT), Celso Haddad, com a inauguração das novas estações foi concluída a ligação do Parque Nanci até Guaratiba. “Hoje nós temos 16 estações no primeiro e segundo distritos e três em Itaipuaçu. São 19 estações de bikes para melhorar a mobilidade no município de uma forma mais sustentável”, disse.



Para utilizar as vermelhinhas os usuários precisam baixar o aplicativo EPT VERMELHINHAS e realizar o cadastro criando um perfil do usuário. Feito isso, o usuário deve cadastrar o seu cartão de crédito (não será cobrado taxa ou outros valores). Após a conclusão do cadastro é só desbloquear a bicicleta na estação correspondente e pedalar.



Quem não possui cartão de crédito deve fazer o envio da documentação necessária (RG, CPF e Comprovante de residência em seu nome) e agendar uma ida presencial à sede da EPT para validação dos documentos. Caso não possua comprovante de residência em seu nome, deve enviar também o RG e CPF do titular da conta, devendo levar os originais no dia agendado para validação.







Serviço: Novas estações das vermelhinhas







Estações: Barra I – Avenida João Saldanha, altura da Rua zero -, Barra II – Avenida Litorânea, altura da Rua cinco -, Marielle Franco – Rua João Frejat, próximo a Lona cultura Marielle Franco -, Guaratiba – Avenida Alziro Rodrigues de Moura, próximo ao campo de futebol de Guaratiba.







Total de estações: 19







Total de bicicletas: 190



Como usar: Baixar o aplicativo EPT VERMELHINHAS e realizar o cadastro criando um perfil do usuário. O usuário deve cadastrar o seu cartão de crédito (não será cobrado taxa ou outros valores). Após a conclusão do cadastro é só desbloquear a bicicleta na estação correspondente e pedalar. Quem não tiver cartão de crédito deve fazer o envio da documentação necessária (RG, CPF e Comprovante de residência em seu nome) e agendar na EPT uma ida presencial para validação dos documentos. Caso não possua comprovante de residência em seu nome, deve enviar também o RG e CPF do titular da conta, devendo levar os originais no dia agendado para validação.

Publicidade

Seguem as localizações das novas estações:



Estação Barra I Av. João Saldanha na altura da Rua Zero



Estação Barra II Av. Litorânea na altura da Rua Cinco



Estação Marielle Franco Rua João Frejat próximo a Lona Cultural Marielle Franco



Estação Guaratiba Av. Alziro Rodrigues de Moura próximo ao campo de futebol em Guaratiba