Prefeito Fabiano Horta recebeu o Prefeito de Niterói Axel Grael e apresentou as instalações do Aeroporto de Maricá, neta quinta-feira (01/07) na cidadeFoto; Clarildo Menezes

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 18:16 | Atualizado 02/07/2021 10:04

Maricá - O prefeito Fabiano Horta recebeu, nesta quinta-feira, dia 01/07, o prefeito de Niterói, Axel Grael, e o ex-prefeito daquela cidade, Rodrigo Neves, na sede da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) para uma visita às instalações do Aeroporto.



“Para nós, uma satisfação. O prefeito Rodrigo e o prefeito Axel têm uma longa experiência de trajetória em Niterói de desenvolvimento, de uma cidade que criou modelos de natureza do desenvolvimento. Dialogam permanentemente conosco aqui em Maricá, na relação do cotidiano e a gente tem buscado muito essa troca de experiências tanto com o ex-prefeito Rodrigo, quanto com o atual prefeito Axel, da interação das cidades”, disse Fabiano Horta.



“Niterói e Maricá são cidades que cada vez mais ganham uma vida comum, tem projetos que discutimos permanentemente de natureza social, econômica, do desenvolvimento. A visita deles simboliza que os projetos de Maricá também representam uma expressão importante de bons exemplos que a gente tem construído na cidade de Maricá que interagem com toda a região”, concluiu o anfitrião.





Axel Grael também enalteceu o intercâmbio. “Tenho uma relação próxima com Maricá. Tenho acompanhado o trabalho do prefeito Fabiano e temos boas ações em conjunto", avaliou. "Estávamos conversando sobre a necessidade de integrar o planejamento de desenvolvimento de Niterói com o de Maricá, já que estamos na principal vertente de crescimento. Provavelmente nas próximas duas décadas, o que vai ter de novidade na região metropolitana ou até mesmo no estado, vai ser muito para o lado de cá", prosseguiu o prefeito de Niterói.





Para Axel, no entanto, o momento ainda é bem crítico. “Na saída desse momento de pandemia, a grande responsabilidade que nós vamos ter é a retomada da economia, do emprego e do cotidiano das pessoas. Então, é o que está sendo feito aqui em Maricá em termos de planejamento e de desenvolvimento, o que nós estamos fazendo lá. Se juntamos com ativos fundamentais que temos, como uma das maiores universidades do país, com toda sua capacidade e uma massa crítica que temos nas duas cidades para gerar ideias, gerar oportunidades para cá, é muito potente”, ressaltou Grael.



Rodrigo Neves elogiou a estrutura do aeroporto. “Em 10 anos avalio que Niterói e Maricá vão chegar a um milhão de habitantes. Isso significa uma população maior que a capital. Então, acho que esse eixo tende a ser uma nova normalidade projetando para 2030. Não tem no Brasil, uma cidade que tenha uma base industrial de produção. Aqui você tem isso disponível e que é a economia do século XXI. Isso pode ser uma potência”, frisou Rodrigo Neves. “Niterói e Maricá em cooperação podem produzir uma dinâmica econômica intensa contribuindo para a necessária retomada econômica do Rio. Quando vemos programas sendo desenvolvidos em Maricá e em Niterói, temos certeza que o estado do Rio de Janeiro tem solução”, frisou.



O presidente da autarquia Olavo Noleto e o secretário de Governo, João Maurício de Freitas também acompanharam o encontro. “Aqui já é um lugar estratégico. Estamos construindo alguns fundos para agilizar tudo. O fundo imobiliário como garantidor das operações, o

verde e o de participações para quando a cidade for entrar como sócia em operações”, disse Olavo, que adiantou que o local passará por reformas.



“Vamos reformar a pista para atender aviões maiores. Estamos criando expansão comercial e turística próprios. Temos todo o

esquema profissional de ponta de abastecimento, tudo certificado. O aeroporto é 100% habilitado com luzes externas e todos os equipamentos. Não falta nada aqui, você consegue operar normalmente. A âncora da operação vai ser offshore por um bom tempo”, concluiu o

presidente da Codemar.