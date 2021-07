Sanemar segue operando o esgotamento de Maricá até o final de 2028 - Foto: Arquivo Mais

Sanemar segue operando o esgotamento de Maricá até o final de 2028

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 12:50

Maricá - Durante a última quarta-feira em uma reunião no Palácio da Guanabara, foi acordado que a Sanemar irá operar o esgotamento em Maricá até o final de 2028. De acordo com a presidente da Sanemar, Rita Rocha, algumas áreas já se encontram em fase final.

Maricá foi a única cidade da Região a ter conseguido essa autorização para operar este tipo de seviço, que é essencial para o desenvolvimento da cidade.

“Essa é uma importante vitória, já que o destino do esgoto ainda estava indefinido, dependendo de um parecer do Conselho, até então detentor da outorga do esgotamento sanitário”, definiu a presidente da Sanemar.