SOMAR: Parceria entre Maricá e Itaboraí na retirada de pneus só beneficia o meio ambiente da região - Foto: Divulgação / SOMAR

SOMAR: Parceria entre Maricá e Itaboraí na retirada de pneus só beneficia o meio ambiente da regiãoFoto: Divulgação / SOMAR

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 10:13 | Atualizado 01/07/2021 10:15

Maricá - Durante todo o dia de ontem (quarta-feira 30/06) a equipe de Projetos através da Diretoria Operacional de Coleta, Resíduos e Varrição da SOMAR deu seguimento a uma ação da retirada de pneus depositados irregularmente em locais públicos do município, só nas últimas 3 semanas foram retirados aproximadamente 1000 pneus.

Foi realizada uma parceria entre a SOMAR através da Prefeitura Municipal de Maricá e a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Itaboraí, onde os resíduos coletados foram armazenados na sede da Secretaria, em Venda das Pedras, em local fechado para que não acumulem água de possíveis chuvas.

Publicidade

De acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Itaboraí, Sheila N. Rodrigues, o armazenamento temporário em local fechado evita a propagação de doenças como a Dengue, Chikungunya e Zika.

"Itaboraí tem uma preocupação muito grande em cumprir a logística reversa e as resoluções da Lei 12.305/2010, que determina que todo resíduo tem que ser descartado de maneira correta. Os pneus inservíveis são altamente contaminantes. Em parceria com a Reciclanip, o município promove esse armazenamento e descarte sustentável. Com isso, também abraçamos outros municípios para incentivar essa prática em toda a região", afirmou a secretária.

Publicidade

Após serem retirados da Secretaria, os pneus seguem para o Rio de Janeiro, onde são triturados e posteriormente enviados para São Paulo. Através do Projeto Pneus Ecodescarte (PPE), a SEMAU estabeleceu uma parceira com borracheiros, todo o município de Itaboraí e cidades vizinhas para o descarte consciente.

A coordenadora da equipe de projetos da SOMAR, Vanessa Rodrigues, afirmou que a parceria com a Prefeitura de Itaboraí beneficia todo o Meio Ambiente da região. Ao todo, cerca de 1 mil resíduos retirados em Maricá já foram entregues neste ano para armazenamento e descarte.

Publicidade

"Para Maricá, essa parceria tem sido de importância muito grande. Hoje, a gente não tem local adequado para armazenar e descartar corretamente esse tipo de resíduo. Parte da população ainda está descartando esse material em áreas de proteção e reserva ambiental. A gente faz a coleta e traz para Itaboraí fazer o descarte correto", disse a coordenadora.

A SOMAR coleta até 5 pneus em residências e também registra denúncias de descarte irregular de pneus através do número (21) 3731-9633 (Ligação ou WhatsApp).