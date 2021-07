Campanha ‘Maricá Solidário’ para a doação de cobertores e agasalhos para quem tem frio - Foto: Clarildo Menezes

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 18:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá, em uma ação conjunta das secretarias de Saúde e de Assistência Social, lançou a campanha ‘Maricá Solidário’ para arrecadar agasalhos e cobertores que serão destinados para a população em situação de vulnerabilidade, durante o inverno, quando os dias são mais frios.

De acordo com o coordenador de Proteção Social Básica, da Secretaria de Assistência Social, Thiago Ribeiro, essa ação pede para que aqueles que possuem condições ajudem com doações de agasalhos e cobertas que possam proteger essa população.

“Diante da situação de baixas temperaturas que se agrava com o contexto vivenciado da pandemia decorrente da infecção pelo novo coronavírus, unimos esforços para a arrecadação de agasalhos para as pessoas que se encontram em situação de rua, pessoas idosas e crianças, e igualmente, aquelas atendidas nos serviços de acolhimento”, explicou.

A ação de recolhimento de agasalhos atenderá também as comunidades indígenas. “Também entram no grupo os povos e comunidades tradicionais (indígenas). A Secretaria de Assistência Social estará atuando em conjunto com a rede assistencial para atender a essas pessoas”, revela Michele Carvalho, coordenadora de Proteção Social Especial.

As temperaturas devem continuar baixas ainda nos próximos dias e a secretaria de assistência social explica que a doação é muito importante para várias famílias que estão em vulnerabilidade social.

Veja os locais para doações de agasalhos e cobertores:

Polo USF Jardim Atlântico

Polo USF Chácara de Inoã

Polo USF Marinelândia

Polo USF Central

Unidade volante de vacinação do Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu (UVV)

Unidade volante de vacinação Aeroporto de Maricá (UVV)

Sim Inoã

Sim Itaipuaçu

Sim Centro de Maricá