SOMAR inicia drenagem no Marine.Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 08:51

Maricá - SOMAR avança as obras no Marine em São José do Imbassaí e fase de drenagem tem início. A obra, ainda sem data específica de conclusão, vai modelando o bairro de São José trazendo a beleza para mais uma área de Maricá que será visível dentro de alguns meses.

A obra vai valorizar ainda mais o local além de deixar o ambiente muito mais agradável, deixando satisfeitos os moradores e visitantes da região.