Por O Dia

Publicado 28/06/2021 09:38

Maricá - Uma baleia jubarte foi avistada no litoral Maricaense desfrutando de um bom nado nas águas do mae de Itaipuaçu. Nessa época do ano muitos mamíferos marinhos vêm para esta região pois a temperatura da água está mais elevada do que em comparação a outras épocas do ano.

A baleia jubarte, também conhecida como baleia-corcunda ou baleia-cantora, é um mamífero marinho que habita a maioria dos oceanos.