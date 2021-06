Maricá F.C. luta porvaga nas semi finais da Taça Corcovado - Foto: Reprodução

Maricá F.C. luta porvaga nas semi finais da Taça CorcovadoFoto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 16:41

Maricá - O Maricá F.C. enfrenta neste sábado o Sampaio Corrêa pela Série A2 do Campeonato Carioca. As duas equipes lutam po uma vaga nas semi finais da Taça Corcovado. O jogo vai acontecer às 15h em Itaboraí, no Estadio Alzirão.



A partida será transmitida ao vivo pelo canal oficial do Maricá Futebol Clube no youtube ( link: https://www.youtube.com/channel/UC99KPVfBuM0RDPil6iXt_Mw ).