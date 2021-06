Centro de Educação (CEPT) em Itaipuaçu - Foto: Divulgação/SOMAR

Centro de Educação (CEPT) em ItaipuaçuFoto: Divulgação/SOMAR

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 11:27

Maricá - A SOMAR está construindo o CEPT (Campus de Educação Pública Transformadora), localizado na Avenida Jardel Filho na altura da Rua 53, em Itaipuaçu. As obras estão em plena atividade com mais de 80% das instalações elétricas concluídas e 90% do sistema hidráulico já executado.

A expectativa é de que concluído, o Campus atenda a cerca de 5 mil estudantes em uma área de 10.000 m². O Campus contará com refeitório com capacidade para 420 pessoas, 22 laboratórios, horta comunitária, pista de skate, 286 salas de aula, quadras poliesportivas e uma grande área de lazer.

Publicidade