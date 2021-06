Baleia Jubarte encontrada morta nas areias da praia de Ponta Negra em Maricá - Foto: Fabiano Medina

Baleia Jubarte encontrada morta nas areias da praia de Ponta Negra em MaricáFoto: Fabiano Medina

Por Fabiano Medina

Publicado 24/06/2021 10:32 | Atualizado 24/06/2021 10:40

Maricá - Outra baleia foi encontrada sem vida em uma das praias da cidade, na manhã desta quinta-feira (24/06), desta vez na praia de Ponta Negra. Na última terça-feira (22/06) uma foi encontrada na praia de Itaipuaçu.

Ambas do tipo "jubarte", que constantemente são avistadas em nosso litoral, e nesta época do ano com mais frequência devido a temperatura marítima que também favorece a procriação, infelizmente as duas foram encontradas já sem vida. Possivelmente devido a maré baixa ficaram encalhadas na areia.

Publicidade

Uma equipe da SOMAR está na praia aguardando a retirada do corpo do animal que será feita por equipe especializada da Prefeitura de Maricá e do Projeto Maquá, que realiza a retirada das carcaças contribuindo assim para a pesquisa ecológica e preservação ambiental.

É importante destacar que as baleias jubartes são inofensivas e que se algum popular encontrar alguma delas encalhada e com vida é importante acionar imediatamente o Projeto Maquá, pode entrar em contato também com a nossa redação através do WhatsApp (21) 98560-6377 que checaremos a informação e acionaremos o projeto imediatamente.