1ª Mostra de Cinema de MaricáDivulgação / Secretaria de Cultura de Maricá

Publicado 24/06/2021 18:30 | Atualizado 24/06/2021 18:32

Maricá - Dando continuidade a I Mostra Online de Cinema de Maricá serão exibidos nesta sexta-feira (25/06) mais três importantes obras do cinema brasileiro. O primeiro, às 16h, é o documentário “A Obra de Arte”. Já às 19h é a vez do longa “Oscar Niemeyer - A vida é um sopro” e, fechando a noite, às 21h, tem filme-poema, “Sigilo Eterno - O filme que salvou a Humanidade”.

Lançado em 2010 e com direção de Marcos Ribeiro, o documentário “A Obra de Arte” discute a definição, o nascimento e a consagração da criação artística. Sete artistas brasileiros - Beatriz Milhazes, Carlos Vergara, Cildo Meireles, Eduardo Sued, Ernesto Neto, Tunga e Waltércio Caldas -, abrem seus ateliês e revelam seus pensamentos sobre arte e criação. Numa linguagem fluente e afetiva, o filme, com suas imagens e depoimentos únicos, é capaz de revelar, entreter, emocionar e sugerir reflexões muito além das artes plásticas.

“Oscar Niemeyer - A vida é um sopro”, direção de Fabiano Maciel, foi lançado em 2007 e relata a trajetória de vida e as opiniões do maior arquiteto brasileiro de todos os tempos. No longa é mostrado como Niemeyer revolucionou a Arquitetura Moderna com a introdução da linha curva e a exploração de novas possibilidades de uso do concreto armado, além de seus pensamentos sobre a vida e o ideal de uma sociedade mais justa.

Com direção de Noilton Nunes, “Sigilo Eterno - O filme que salvou a Humanidade”, lançado em 2018, acompanha as aventuras de uma jovem diplomata durante a Conferência do Clima em Paris e do cineasta Natan, seu ex-namorado, que está no Rio de Janeiro realizando um documentário sobre mudanças climáticas na cidade. Na obra, a narrativa cinematográfica acompanha os diálogos entre os dois à distância, apresentando um painel das mobilizações que estão acontecendo em busca da necessária conscientização planetária.

A I Mostra Online de Cinema de Maricá segue sendo transmitida sempre pelas páginas da Prefeitura e da Secretaria de Cultura no Facebook e no Youtube até 30 de junho. São três sessões por dia, às 16h, 19h e 21h.