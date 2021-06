2ª edição do ciclo de debates dialoga sobre a gestão da pandemia no Brasil e o exemplo de Maricá - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 17:56

Maricá - Iniciado na data de comemoração de 207 anos de Maricá, o ciclo de debates "A revolução social de Maricá" ganha mais uma edição. A próxima quarta-feira, 01/07, será marcada pela reunião de importantes atores do combate à pandemia no Brasil. Com tema "A gestão da pandemia no Brasil e o exemplo de Maricá", a transmissão terá a presença virtual do ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha, do ex-secretário do Ministério da Saúde Mozart Salles e da secretária de Saúde de Maricá Simone Costa. O encontro, que acontece às 18h, terá mediação do secretário de Governo, João Maurício.

Com organização da Prefeitura de Maricá, através da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o evento, de acordo com a Codemar, tem a proposta de reunir atores de grande importância do cenário nacional, junto ao secretariado municipal, para levar à população um momento de debates sobre temas de grande relevância para o cenário nacional na construção de políticas públicas, democráticas e sociais que contribuem para transformar Maricá em referência internacional.

A primeira edição, que aconteceu no dia 26 de maio, foi marcada pela presença do ex-presidente Lula, que por mais de uma hora debateu com o prefeito Fabiano Horta questões referentes ao tema "A redução das desigualdades sociais".

Para o mediador, o secretário de Governo João Maurício, o debate proporcionará dialogar sobre as boas experiências no combate à pandemia no município de Maricá.

"O Brasil passa por um momento muito delicado com esta crise sanitária, política e social que tem causado efeitos devastadores para o povo. Com esse debate será possível dialogar sobre a importância das experiências exitosas da nossa cidade. Vamos debater sobre estratégias políticas de enfrentamento à pandemia integradas às ações de proteção social e econômica, e sobre importantes ferramentas para o bem- estar e garantia dos direitos da população, em um dos momentos mais desafiadores da humanidade", explicou o secretário.

O evento será transmitido pela página oficial da Prefeitura de Maricá no Facebook, pela Revista Fórum e pelos portais IG e 247.

Serviço:

Ciclo de debates: “A Revolução Social de Maricá”

Tema: "A gestão da pandemia no Brasil e o exemplo de Maricá"

Convidados: Ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha, do ex-secretário do Ministério da Saúde Mozart Salles e da secretária de Saúde de Maricá Simone Costa.

Mediação: Secretário de Governo João Maurício

Data: 01/07

Horário: 18h

Transmissão: Facebook Prefeitura de Maricá, Revista Fórum e nos portais IG e 247