Policia descobre rinha de galoFoto: Carlos Alberto

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 22:29

Maricá - Policiais Militares e Civis flagraram neste sábado um local onde se praticava rinha de galo. O caso aconteceu na Rua 99 na Comunidade do Cantinho em Maricá. A polícia chegou até o local através de uma denúncia. No local foram encontrados os galos que eram preparados para as brigas e materiais utilizados em rinhas de galos.

Ao chegar no endereço informado os oficiais se depararam com o crime ambiental do artigo 32 da Lei Federal nº9605/98 que diz: “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. Pena, detenção, de três meses a um ano, e multa.

O caso foi registrado na 82ª DP de Maricá