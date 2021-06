Máquina "Saneadora" foi utilizada na ajuda da limpeza da praia de Ponta Negra - Foto: Divulgação/SOMAR

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 17:00 | Atualizado 25/06/2021 17:01

Maricá - Nesta sexta-feira (25/06) a SOMAR (Serviço de Obras de Maricá) realizou uma grande ação de limpeza em toda a Orla de Ponta Negra, um verdadeiro mutirão que levou o dia inteiro.

Um equipe presente no local contou com o auxílio de um maquinário pesado, uma máquina "Saneadora" ajudou o efetivo da Coleta de Resíduos e da varrição na limpeza da linda Orla de Ponta Negra.

Foi retirado de toda a área da praia lixo, resíduos e foi entregue sacolas biodegradáveis a frequentadores da praia com o objetivo de conscientizar as pessoas a recolherem seu próprio lixo, colaborando assim com o projeto "Praia Mais Limpa".