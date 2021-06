Carro capota na Estrada De Ponta Negra - Foto: Carlos Alberto

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 12:56

Maricá - Na manhã deste sábado um carro capotou enquanto passava pela Estrada de Ponta Negra em Maricá. Segundo o levantamento da redação do Jornal O Dia Maricá, o condutor do veículo vinha em alta velocidade quando perdeu o controle do automóvel e capotou por várias vezes na pista.

Os bombeiros fizeram o resgate da vítima que foi encaminhada ao Hospital Municipal. No local o trânsito permaneceu lento devido o trabalho dos bombeiros no resgate do acidente.