Por O Dia

Publicado 25/06/2021 18:46

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Educação, abriu nesta sexta-feira, 25/06, as inscrições para a edição de 2021 do Exame Municipal de Certificação de Competências do Ensino Fundamental (EMCCEF). A prova é destinada a jovens e adultos a partir dos 15 anos completos até a data marcada, que desejam obter um certificado oficial de conclusão do Ensino Fundamental.

Alunos matriculados na rede pública municipal de ensino poderão realizar a inscrição em suas escolas de origem. Já os candidatos que não estão matriculados na prefeitura podem realizar a inscrição através do link: https://forms.gle/Mz8e7y5QMuketpsB8

“O EMCCEF representa uma oportunidade para a comunidade escolar em distorção série x idade. É importante ressaltar que ao abrir esta oportunidade, damos a chance para a realização de sonhos, proporcionando a oportunidade de crescimento acadêmico e pessoal", comentou a secretária de Educação Adriana Luiza da Costa.

As disciplinas da prova serão Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Inglês, Artes e Ciências. As inscrições podem ser feitas até o dia 02/07. As provas serão feitas de forma on-line, através do link liberado no dia 04/07, às 9h.

Serviço:

Data: 25/06 a 02/07

Data da prova: 04/07

Local de inscrição: Alunos matriculados na rede pública municipal de ensino poderão realizar a inscrição em suas escolas de origem.

Candidatos que não estão matriculados na prefeitura podem realizar a inscrição através do link: https://forms.gle/Mz8e7y5QMuketpsB8

Data da prova: 04/07