Cães Pitbull resgatados na Mumbuca em Maricá. - Foto: Maricá

Cães Pitbull resgatados na Mumbuca em Maricá.Foto: Maricá

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 13:46

Maricá -Na manhã de hoje, a coordenadoria de Proteção Animal com o apoio de policiais militares do PROEIS, resgataram 9 filhotes de Pitbull que estavam sob maus-tratos no bairro da Mumbuca em Maricá.

A ação policial aconteceu após denúncias recebidas pela Proteção Animal da cidade.

Publicidade

Ao chegar no local, os agentes se depararam com a cadela e seus filhotes, magros, sem água ou comida. Vizinhos estavam alimentando os animais como podiam.

Os cães foram resgatados e passaram por avaliação veterinária. A proprietária da residência responderá pelo crime de maus-tratos.