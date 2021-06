O ponto de encontro para a trilha será na Ponte Quebrada (Estrada de Itaipuaçu, próximo ao Recanto III), às 9h, com limite de 15 participantes por conta de medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 - Foto: Divulgação

Publicado 30/06/2021 09:30

Maricá - Os amantes de trilhas têm programa garantido para o fim de semana. Neste sábado (03/07), o Circuito Ecológico Caminhos de Maricá, projeto da Secretaria de Cidade Sustentável, estará em Itaipuaçu realizando a subida ao Morro da Peça, monumento natural localizado no Recanto e parte integrante do Plano de Manejo das Áreas Protegidas do município.

Os interessados em participar do passeio, devem realizar a inscrição, a partir das 13h desta quarta-feira (30), na Sede das Unidades de Conservação de Maricá (Rua Thomas Colaço, s/n – Espraiado) ou pelo telefone (21) 97107-8991. A trilha é considerada leve, com uma pequena subida sobre a pedra localizada no espaço, levando menos de uma hora para o trajeto (ida e volta).

O ponto de encontro para a trilha será na Ponte Quebrada (Estrada de Itaipuaçu, próximo ao Recanto III), às 9h, com limite de 15 participantes por conta de medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. Para chegar até o local, é possível pegar qualquer linha dos ônibus tarifa-zero — os vermelhinhos — com destino ao Recanto de Itaipuaçu.

Durante o trajeto, é possível ter contato com vegetação de espécies arbustivas de transição de restinga; além de uma vista privilegiada do litoral de Itaipuaçu, montanhas e encostas do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET).

Os circuitos ecológicos promovem, quinzenalmente, passeios gratuitos aos principais refúgios ambientais da cidade, proporcionando maior conhecimento das belezas locais, além de unir saúde e preservação, aspecto destacado pelo secretário de Cidade Sustentável, Helter Ferreira.

“A retomada do Circuito Ecológico é uma grande vitória para o meio ambiente. A prática do esporte e a contemplação das nossas belezas naturais são importantíssimas neste período pandêmico, agregando saúde e preservação ambiental. Inscrevam-se e participem dessa iniciativa”, concluiu.

Serviço: Trilha do Morro da Peça no Circuito Ecológico Caminhos de Maricá

Data: 03/07 (sábado)

Horário: 9h

Ponto de encontro: Ponte Quebrada (Estrada de Itaipuaçu, próximo ao Recanto III)

Inscrições: Sede das Unidades de Conservação de Maricá (Rua Thomas Colaço, s/n – Espraiado) ou no telefone (21) 97107-8991