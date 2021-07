Programa 'Bairro Seguro' pode ser implementado no MCMV Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 12:39 | Atualizado 01/07/2021 12:40

Maricá - Na última quarta - feira aconteceu uma reunião no 12º BPM em que tiveram as participações do vice-prefeito, Diego Zeidan, o comandante do 12º BPM, Cel. Sylvyo Guerra, o secretário e o subsecretário de Ordem Pública, Ten-Cel Julio Veras e Ten-Cel Rhonaltt Bueno (respectivamente) e o subcomandante, Ten-Cel Arishteu.

A reunião aconteceu para solicitar a implementação do Programa Bairro Seguro no Minha Casa Minha Vida Itaipuaçu, onde o tráfico de drogas é recorrente. O plano é acabar de vez com a criminalidade e acabar com a criminalidade dentro do residencial, trazendo paz e segurança aos moradores que vivem ameaçados constantemente.

Foi feita uma solicitação ao Coronel diretamente pelo vice-prefeito, e agora segundo Diego Zeidan, a prefeitura enviará um ofício com a solicitação que será avaliada pelos superiores do Coronel para avaliação.

A esperança é que a solicitação seja atendida e o Programa Bairro Seguro seja implantado também no MCMV Itaipuaçu para trazer mais tranquilidade aos moradores da região. O Programa Bairro Seguro tem sido um sucesso em Itaipuaçu e devido isso, foi feita a solicitação para a implementação do Programa, dentro do residencial.