Tudo indica que seja uma briga por pontos de droga já que o tráfico no local é ativo.Foto: Maurício Peçanha

Publicado 02/07/2021 09:52 | Atualizado 02/07/2021 09:59

Maricá - Moradores do Residencial Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu relatam um confronto entre bandidos similar a uma guerra. Muitos tiros no residencial e também uma granada que explodiu no local acordando moradores, assustando a todos.

A Polícia Militar foi acionada e investiga sobre o ocorrido. Tudo indica que seja uma briga por pontos de droga já que o tráfico no local é ativo. A Prefeitura de Maricá pediu apoio ao 12ºBPM para implementar Programa Bairro Seguro no residencial, tudo indica que esta seria a solução pra trazer mais tranquilidade aos moradores do Minha Casa Minha Vida Itaipuaçu.