Na primeira fase da obra serão realizadas 400 ligações beneficiando em média 1500 moradores - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 22:16

Maricá - Moradores do bairro de Bambuí comemoraram a chegada de parte dos 9km de tubulação de rede distribuidora de água que vai levar água tratada para centenas de residências, no final da tarde dessa quarta-feira (30/6), na praça da região. Uma parceria entre a prefeitura, por meio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), a Autarquia de Serviços e Obras (Somar), e a Cedae vai tornar possível o sonho da água encanada dentro de alguns meses.

Na primeira fase da obra serão realizadas 400 ligações beneficiando em média 1500 moradores, que hoje sofrem com uma alta concentração de ferro e manganês na água dos poços. A tubulação chegou essa semana, mas o preparo para receber o material se iniciou há 20 dias, com cortes no asfalto que começaram na Avenida Maysa, na altura da rua 112, em Cordeirinho e já chegaram a Bambuí.

Para o presidente da Somar, Renato Machado, nascido e criado no bairro, será um alívio para os moradores. “Quem mora aqui sempre sofreu com a água ferruginosa, difícil até para lavar roupa. Agradeço muito a parceria com a Sanemar que realizou os estudos mostrando a viabilidade para levar água para essa população e a Cedae que fará a obra junto com a Somar”, afirmou.

O Gerente Regional da Cedae, José Alexandre Silva dos Santos, informou que a água, que estará nas torneiras dos moradores de Bambuí virá da adutora de Ponta Negra. “A estação de Ponta Negra tem capacidade para atender as duas localidades sem problemas”, frisou disse José Alexandre.

O Diretor de Engenharia da Sanemar, Henrique Frickmann, ressaltou o trabalho de viabilidade realizado pela equipe de engenheiros da companhia. “Fizemos o estudo e comprovamos que era viável trazer a água de Ponta Negra até aqui, o que melhora muito a qualidade de vida dos moradores e impacta em vários fatores, como a saúde”, falou Frickmann.