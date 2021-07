Itens da cesta básica que foram entregues em escolas do município - Foto: Evelen Gouvêa

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 18:08 | Atualizado 02/07/2021 18:08

Maricá - Atenção e suporte às famílias em vulnerabilidade social. Essas políticas da Prefeitura de Maricá se fizeram presentes nesta sexta-feira (02/07), em mais uma distribuição de cestas básicas e kits de higiene e limpeza direcionada aos alunos da rede municipal de ensino. Unidades do 1° distrito (Centro), 2º distrito (Ponta Negra) e do 3° distrito (Inoã) receberam os produtos.

A distribuição das remessas acontece por meio de caminhões que se encaminham a todas as escolas do município, primeiramente às localizadas na região central da cidade e, posteriormente, aos outros bairros de Maricá, continuando nos próximos dias. A entrega aos responsáveis pelos alunos é realizada de acordo com critérios de cada escola, que avisa sobre a data e o horário da distribuição das cestas básicas e dos kits de higiene. Por isso, nem todas as escolas incluídas no cronograma de distribuição divulgado nesta quinta-feira fizeram a entrega.

No CAIC Elomir Silva, em São José do Imbassaí, foram recebidas 1.301 cestas básicas destinadas às famílias do entorno, cestas essas que já começaram a ser entregues nesta sexta-feira.

Uma das beneficiadas foi a autonoma Francinelly Nascimento, de 30 anos. A moradora da localidade e mãe de dois filhos que estudam na escola unidade, levou para casa duas cestas básicas e outros dois kits de higiene e limpeza.

“Para mim, esses produtos são super importantes. As cestas ajudam a suprir a alimentação da minha família nessa crise que estamos vivendo por conta da pandemia da Covid-19, com despesas cada vez mais altas com compras no mercado. Não tenho o que reclamar dos kits, os produtos são ótimos e agradeço à Prefeitura por essa iniciativa”, ressaltou.

Já na Escola Municipalizada de Inoã, foram destinados 1.200 kits de higiene e limpeza para atender a demanda ao longo do dia.

“Esses kits de limpeza e higiene são de grande ajuda para a minha família. No momento, estou desempregada por conta de um problema que tenho nas mãos, e esses produtos entregues aqui são essenciais no sustento da minha casa e dos meus filhos. Sempre venho receber os kits e eles são importantes para muitas famílias”, afirmou Deise Lúcia da Silva, de 35 anos, mãe de dois estudantes da unidade.

Também houve entrega de 1.251 cestas na Escola Municipal Darcy Ribeiro, em Inoã, que serão distribuídas a partir de segunda-feira (05/07) aos pais dos alunos. Além disso, escolas dos bairros de Bambuí, Cordeirinho, Guaratiba, Ponta Negra e Zacarias receberam remessas.