Maricá recebe mais 7.148 doses de vacinas contra a Covid-19Foto: Marcos Fabrício

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 17:33

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Saúde, recebeu, nesta terça-feira (06/07), 7.148 doses de vacinas contra a Covid-19 no Núcleo Municipal de Imunização Dr. Heitor da Costa Matta (Centro).

Nesta remessa, foram entregues 2.890 unidades da Astrazeneca destinadas à segunda dose (D2); 1.908 imunizantes da Pfizer para primeira dose (D1); além de 2.350 unidades da Janssen, para dose única, tratando-se do segundo recebimento da vacina na cidade e a entrega em maior quantidade até o momento.

O calendário de vacinação avança em Maricá, com o cronograma de julho iniciado nesta segunda-feira (05/07), imunizando pessoas sem comorbidades de 49 anos, chegando, no final desta semana, a pessoas de 45 anos.

A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é que, até o fim do mês, a faixa da população maior de 30 anos e sem comorbidades receba a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus.

Segundo a subsecretária da pasta, Solange Oliveira, a chegada mais regular de remessas dos imunizantes e o comparecimento da população nas datas corretas para a vacinação são essenciais para a eficiência de todo o processo.

“Estamos otimistas quanto à regularização das remessas de vacinas, inclusive com a chegada de segundas doses para garantir a imunização completa dos grupos até aqui vacinados com a primeira dose. Ainda aguardamos uma compensação na quantidade de vacinas distribuídas entre os municípios para podermos vacinar 100% de todas as faixas etárias da população de Maricá e, por isso mesmo é importante que as pessoas compareçam nas datas programadas para a sua idade, pois qualquer vacina que estiver disponível é eficaz e fundamental para reduzir a transmissão do vírus e minimizar os casos graves e as mortes. Ninguém pode ficar para trás”, ressaltou.

O novo lote de vacinas se une às últimas entregas de imunizantes, realizada em 26/06, com 6.682 doses. Na ocasião, foram recebidas 3.370 doses da Coronavac; 1.992 doses da Pfizer e, pela primeira vez, 1.320 doses da Janssen. A última entrega, em 02/07 contou com 2870 doses de Astrazeneca e mais 804 doses da Pfizer.

A vacinação segue nos seguintes polos, presentes nos quatro distritos da cidade: USF Jardim Atlântico; USF Chácaras de Inoã; USF Marinelândia; UVV (Unidade Volante de Vacinação) do Centro Administrativo de Itaipuaçu; além da UVV Aeroporto de Maricá.

Os idosos e trabalhadores da saúde que iniciaram a imunização com Coronavac, devem se destinar ao Posto de Saúde Central para a segunda dose. Já os que receberam a primeira dose (D1) da Astrazeneca ou Pfizer, receberão a segunda dose na 12ª semana após a D1 nos polos e Unidades Volantes de Vacinação.