Pavimentação em Guaratiba - Foto: Carlos Alberto

Pavimentação em GuaratibaFoto: Carlos Alberto

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 22:27

Maricá - A SOMAR realizou a pavimentação na Rua 30, em Guaratiba nesta quarta-feira. A equipe da autarquia do Serviço de Obras de Maricá efetuaram o serviço ao longo do expediente com a intenção de melhorar o acesso à praia muito frequentada pela população e por turistas.

A SOMAR vem revolucionando a cidade com obras em toda a parte contribuindo com a evolução da mesma. Este é mais um avanço em prol da qualidade de vida ao cidadão maricaense.