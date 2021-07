Festival Gastronômico movimenta o inverso na cidade com sabores para todos os gostos e bolsos - Foto; Vinicius Manhães

Festival Gastronômico movimenta o inverso na cidade com sabores para todos os gostos e bolsosFoto; Vinicius Manhães

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 14:15 | Atualizado 11/07/2021 14:15

Maricá - O 3º Festival Gastronômico de Inverno de Maricá já começou. Realizado pela Prefeitura em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o evento segue até o dia 08/08, com opções para todos os gostos e em vários bairros da cidade, em uma demonstração do crescimento da gastronomia local em qualidade e diversidade.

“O melhor churrasco da cidade está aqui. Delicioso. Toda sexta-feira estarei aqui com o meu filho”, garantiu o advogado Marcos Borges de 40 anos, que mora em Ponta Grossa, após apreciar a novidade nesta sexta-feira, 09/07, durante a abertura do festival.

Publicidade

“Divulgar o nosso trabalho para os moradores e turistas é uma oportunidade maravilhosa que a Prefeitura está dando para a gente”, agradeceu o chef e sócio-proprietário Thiago Soares, do Sal & Brasa - Boutique de Carnes, no Centro. O restaurante já representou Maricá no festival gastronômico do Rio de Janeiro.

“A feijoadinha de frutos do mar é um prato de sucesso que eu faço esporadicamente e que os clientes sempre elogiaram. Por isso, ele foi escolhido para fazer parte dessa festa”, explicou a proprietária do Kabana 92, em Cordeirinho, Liliane Gomes, mais conhecida como Lili. “Gratidão em poder participar de um festival nesse período complicado que estamos vivendo e que nos dá a possibilidade de, com um preço justo, mostrar um prato especial para a população”, continuou.

Funcionando há menos de um mês, o Japonês Mizy conta com espaço Kids e oferece em seu cardápio gunka de camarão (filete de peixe branco com arroz, cream cheese maçaricado com camarão e de sobremesa gunka de goiabada. “Sou morador da cidade há 4 anos, já acompanhava o festival, inclusive visitando alguns restaurantes. Inauguramos nossa casa e fui convidado a participar do evento. O prato é muito saboroso e especial. Então, eu quis trazer para os moradores de Maricá uma experiência diferente”, disse o proprietário, Leonardo Barbosa. “Não tem como avaliar, porque para mim foi excelente tudo. Sabor único é incomparável. Eu nunca havia comido o gunka de goiabada. Surreal. Já estou guardando aqui para levar o outro”, falou sorrindo Hugo Alves de 26 anos, que mora no Parque Nanci.

Publicidade

“Nós participamos dos dois primeiros festivais e fomos premiados em ambos, então não tinha porque ficarmos de fora dessa. A novidade é a pizza Baby Bacon de 35 cm, com baixa fermentação e que leva carne de porco, mostarda com ervas finas, cebola roxa, azeitona preta, salsinha e cebolinha”, contou Lívio Martins, sócio-proprietário da Oficina das Pizzas, revelando que a escolha da massa (açafrão, tomate seco ou tradicional) é feita pelo cliente.

“Já sou fã da casa e essa pizza realmente surpreendeu. Ela trouxe a suculência da carne, um toque especial da mostarda com erva fina. Uma combinação muito boa. Para mim, ela pode ficar no cardápio”, opinou Carla Ortman de 34 anos, que mora no Barroco.

Publicidade

“Eu participo desde o primeiro festival. Maricá é rica em gastronomia. Nós temos excelentes chefs e temos que divulgar. Esse festival vem mostrando ao turista o quanto nós temos a oferecer na área. Provavelmente, eu vou incorporar esse sanduíche no nosso cardápio, porque a combinação de sabores criou uma harmonia perfeita”, revela a proprietária da Rock Burguer Hamburgueria Artesanal de Itaipuaçu, Márcia Leal. "O hambúrguer, tanto de tamanho quanto de qualidade é impecável. Equivale a um jantar tranquilamente e ainda sobra”, frisou Mário de Azevedo, 22 anos, morador de Itaipuaçu.

Proprietária da D’Goulart Doceria e Cafeteria, no Centro, Célia Goulart contou que a mistura foi pensada justamente para atrair mais clientes. “A gente queria trazer a experiência de uma sobremesa que contrastasse o doce do brigadeiro com o azedinho do morango, o gelado do sorvete e a quentura do ganache. Fico feliz em saber que o resultado agradou”, agradeceu. A bomba gourmet foi muito elogiada pela estudante Larissa Silva de 22 anos. “Eu estava namorando essa delícia pela rede social e queria muito experimentar. Hoje, tive essa oportunidade e não me arrependo. Uma combinação perfeita”, revelou a moradora do Parque Nanci.

Publicidade

Mais de 60 restaurantes em 16 bairros de Maricá participam do festival, que vai até 8 de agosto. Os pratos elaborados para o festival custam entre R$ 29, R$ 49, R$ 69 e R$ 89. Os interessados podem desfrutar da culinária maricaense presencialmente, por delivery ou take away (pedido para retirada, sendo a coleta feita pelo próprio cliente, na loja). Os consumidores também poderão escolher e votar no melhor prato, avaliando o sabor, apresentação e atendimento.

“Estamos consolidando a gastronomia de Maricá. Todo o festival está disponível através do aplicativo Maricá Oficial, que pode ser baixado gratuitamente ou através do site Conheça Maricá”, afirma o secretário de Promoção e Projetos Especiais de Maricá, José Alexandre Almeida.