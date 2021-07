Homem é baleado em saída de casa de show em Itaipuaçu - Foto: Google

Homem é baleado em saída de casa de show em ItaipuaçuFoto: Google

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 00:01 | Atualizado 11/07/2021 00:52

Na manhã deste sábado, um homem foi baleado em frente à uma casa de show na antiga Rua 01, próximo à Praia de Itaipuaçu. Segundo relatos, um grupo de amigos quase foi atropelado po um veículo Gol na saída do local. Após a tentativa d atropelamento, houve uma discussão e o motorista do Gol sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo em cima de um dos homens do grupo.

O criminoso fugiu e o caso foi registrado na 82ª DP de Maricá.

O projétil perfurou o ombro da vítima e não ficou alojada. O homem baleado recebeu atendimento e passa bem.