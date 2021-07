Tartaruga marinha é encontrada sem vida no litoral e Itaipuaçu - Foto: Carlos Alberto

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 14:54

Maricá - Foi encontrada no início da tarde dessa sexta-feira, na Praia de Itaipuaçu, uma tartaruga marinha. Banhistas perceberam o grande animal marinho de longe, porém ao chegarem perto do animal, perceberam que já estava sem vida.



Agentes do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos foram acionados e recolherão a carcaça da tartaruga para identificar as causas da morte do animal.

Ao encontrar um animal marinho sem vida, favor entrar em contato com o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos através do número: 0800 999 5151.