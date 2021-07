A cidade recebeu novas doses dos imunizantes contra o Covid-19 neste sábado (10/07) - Foto: Marcos Fabrício

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 14:10

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), recebeu neste sábado, 10/07, uma nova remessa de doses de vacina contra a COVID-19. Ao todo o município recebeu 2.728 doses do imunizante Pfizer e Coronavac.

De acordo com a subsecretária de Saúde, Solange Oliveira, o quantitativo de doses que chegou não foi o esperado.

“Recebemos poucas doses no momento em que o Ministério da Saúde incluiu dois novos grupos prioritários no Plano Nacional de Imunização (PNI). Esperamos receber doses complementares durante a semana para que não aconteça interrupção na vacinação”, comentou a subsecretária.

Com a expectativa de chegada de novas doses, a Prefeitura de Maricá atualizou o calendário e a vacinação nesta segunda-feira, 12/07, chega ao grupo de pessoas sem comorbidades com 44 anos. A previsão é para pessoas com 40 anos na sexta-feira, 16/07.