Ao todo, serão 600 crianças e adolescentes beneficias pelo projeto, com aulas de futebol e futsalDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 08:10

Petrópolis - Com a inauguração dos núcleos do Bingen e Alto da Serra na semana passada, todos os 10 bairros que recebem o projeto Transformando Vidas Pelo Esporte tiveram suas atividades iniciadas. Cada um desses núcleos vai atender até 60 jovens, dos seis aos 17 anos.

Ao todo serão 600 crianças e adolescentes beneficias pelo projeto, com aulas de futebol e futsal. O programa foi criado pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD), com patrocínio da concessionária Enel Distribuição Rio e da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e parceria com a prefeitura de Petrópolis.



Nesta semana a LPD também deu início a campanha de doação de tênis e chuteiras para crianças participantes do projeto. São cinco locais onde podem ser feitas as doações: Na academia Korper, nas unidades do Bingen, Itamarati e Itaipava; Na Loja PróImagem, localizada na Galeria Werneck, no Centro da cidade; E no Centro de Cultura do Centro, que fica na Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia). Quem não tiver nenhum tênis para doar, pode contribuir de outras formas, inclusive com doação em dinheiro. O telefone para contato é (24) 98125-6727.



“Estamos muito felizes em ver as aulas do projeto Transformando Vidas Pelo Esporte a todo vapor. Inauguramos todos os núcleos e lançamos a campanha de doação de tênis. Estamos fazendo o nosso melhor para transformar vidas pelo esporte. Esse projeto vai ser um marco na cidade”, disse o presidente da LPD, José Luís Neto.



O projeto Transformando Vidas Pelo Esporte foi inaugurado no dia 14 de junho no Bataillard. Cada comunidade conta com seis horas de atividades semanais, divididas em dois dias. As vagas para participação do projeto ainda estão abertas.

As crianças das comunidades e bairros do entorno devem procurar os agentes comunitários do núcleo mais próximo nos horários indicados, ou entrar em contato pelo WhatsApp através do número (24) 98125-6727. Para fazer parte dos alunos selecionados, os jovens precisam preencher a ficha de cadastro, e apresentar documento comprovando a matrícula escolar, assim como a assinatura dos responsáveis em documento de liberação para as atividades.



O secretário de Esportes, Promoção da Saúde, Jovem, Idoso e Lazer (SEPJIL), Leandro Kronemberger, destacou a parceria da prefeitura com a Liga: “Ficamos muito satisfeitos em contribuir com o projeto da LPD. É algo maravilhoso para a cidade, e principalmente para todas as crianças e adolescentes. Queremos dar suporte para as atividades acontecerem com qualidade e segurança".



O atendimento para alunos interessados em fazer parte do projeto, pode ser feito nos locais e horários abaixo:



Alto da Serra – Terça e quinta-feira, de 17h às 20h. End.: R. Perminio Schmidt, nº 245 (Escola Municipal Doutor Rubens de Castro Bomtempo).

Bataillard – Segunda e sexta-feira, de 14h às 17h. End.: Rua Batallaird S/N – Mosela.

Bingen (Escola Johann Noel) – Terça e quinta-feira, de 14h às 17h. End.: Rua Bingen, 843.

Boa Vista – Quinta e sexta-feira, de 16h às 19h. End.: Rua Henrique João da Cruz, 682 (entrada pela Servidão Francisco Jacinto do Amaral).

Carangola (Escola Lucia De Almeida Braga) – Segunda e quarta-feira, de 14h às 17h. End.: Rua Waldemar Vieira Afonso, 7.

Castelo São Manoel (Escola Madalena Tagliaferro) – Terça e sexta-feira, de 13h às 16h. End.: Rua Cap. João Amâncio, 416.

Caxambu (CIE) – Terça e quinta-feira, de 15h às 18h. End.: Rua Flávio Cavalcanti S/N - Antigo Campo Do Lusitano.

Fazenda Inglesa (próximo a Associação de moradores do Alto da Derrubada) – Segunda e sexta-feira, de 18h30 às 21h30.

Independência (Arena Independência) – Quinta-feira, de 13h às 16h, e sábado, de 11h às 14h. End.: Rua Angelo João Brand Nº 1520.

Valparaíso (quadra do chapa 4) – Terça e quinta-feira, de 15h às 18h. End.: Rua Lopes De Castro S/N.