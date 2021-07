Podem receber a imunização contra a influenza bebês a partir de seis meses de idade - Reprodução

Podem receber a imunização contra a influenza bebês a partir de seis meses de idadeReprodução

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 19:13 | Atualizado 05/07/2021 19:28

Petrópolis - A Secretaria de Saúde abre, a partir de quinta-feira (8), para toda população, a vacinação contra a influenza - vírus que provoca a gripe. A ampliação do público segue a recomendação do Ministério da Saúde, que no fim de semana liberou que estados e municípios destinem as doses à toda população.

Podem receber a imunização bebês a partir de seis meses de idade. A vacina está disponível em 39 unidades de Saúde distribuídas nos cincos distritos, entre Unidades Básicas de Saúde - UBS e Postos de Saúde da Família - PSF.

Publicidade

Dados do departamento de Epidemiologia da Vigilância em Saúde, mostram que 58.733 pessoas foram vacinadas em Petrópolis, desde o início da campanha em abril.

“Estamos seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. É muito importante que as pessoas busquem os postos para receber a vacina contra a gripe. Temos hoje duas campanhas de vacinação em andamento: contra a Covid-19 e contra a gripe. A orientação é para que, quem está na faixa etária, receba a vacina contra a Covid-19, priorize esta vacina e, passado o prazo necessário entre as vacinas, busque algum ponto de vacinação para receber também a vacina contra a gripe”, explica o secretário de Saúde Aloísio Barbosa da Silva Filho.

Publicidade

A vacina contra influenza estará disponível para toda população, enquanto durarem os estoques do imunizante enviado pelo Ministério da Saúde.

No levantamento feito pelo setor de Epidemiologia, o maior percentual de público vacinado na cidade, até o momento, está entre os idosos, com 72,75% deste público já imunizado. Entre as crianças maiores de 6 meses e menores de seis anos o índice é de 63,2%. Entre gestantes e puérperas, as taxas de cobertura são de 52,25% e 48,21%, respectivamente. Trabalhadores de Saúde têm taxa de cobertura vacinal de 40,44%, Integrantes de Forças de Segurança estão com a taxa em 20,9% - índice superior ao de professores, que têm taxa de 19.55%.



Além destes públicos foram vacinadas 5,46% das pessoas com comorbidades, 1,96% dos trabalhadores de transportes coletivos e caminhoneiros e 0,20% de deficientes. A vacinação destes grupos está em andamento nas unidades de saúde do município.

Publicidade

Desde o início da campanha, a vacina contra Influenza está disponível nos PSFs Alto Siméria, Santíssima Trindade, São Sebastião I e II, Dr. Thouzet, Alto da Serra, 24 de Maio, Caxambu Santa Isabel, Sargento Boening, Bairro Castrioto, Pedras Brancas, Menino Jesus de Praga, São João Batista, Moinho Preto, Fazenda Inglesa, Carangola I e II, Jardim Salvador, Castelo São Manoel, Boa Esperança, Primeiro de Maio, Lajinha, Águas Lindas, Bonfim, Vale das Videiras, Brejal, Posse e Secretário, com horário de vacinação de 9h as 12h e de 13h as 16h.



A população também pode se vacinar contra a Influenza nas UBSs Quitandinha, Morin, Retiro, Itaipava, Pedro do Rio e Araras, com equipes atendendo de 9h as 16h.



No Hospital Alcides Carneiro a vacinação é feita às segundas, quartas e sextas, das 8h às 12h e das 13h às 16h30. Às terças e quintas-feiras a unidade tem horário diferenciado no turno da tarde - das 13h às 14h30 – uma vez que nestes dois dias as equipes fazem também a vacinação em setores do hospital, como maternidade e pediatria.



No Centro de Saúde, a vacinação está disponível das 9h às 19h30. Atenção ao intervalo necessário entre vacinas

Com a campanha para imunização contra Influenza realizada em paralelo à vacinação contra a Covid-19, a secretaria de Saúde alerta à população que fique atenta ao intervalo necessário entre as diferentes vacinas.

“A prioridade deve ser para a vacinação contra a Covid-19, mas as pessoas não devem deixar de se vacinar contra a gripe, que é uma doença que também pode se agravar, sobretudo no caso dos idosos”, salienta o secretário.



A orientação da Secretaria de Saúde é para que haja atenção ao intervalo necessário de 14 dias entre as vacinas.



A secretaria destaca também que pessoas que fazem parte dos grupos cuja vacina contra a Covid-19 já está disponível, devem priorizar esta vacina e depois se vacinarem contra a gripe. “Importante observar que, neste caso, quem receber a vacina da Janssen deve aguardar 14 dias para se vacinar contra a gripe; quem recebe a CoronaVac - que tem um intervalo entre a primeira e segunda dose de até 28 dias - deve tomar as duas doses da CoronaVac e se vacinar contra a gripe em 14 dias depois de receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Já as pessoas vacinadas com a AstraZeneca ou a Pfizer – cujo intervalo entre as doses é de 12 semanas – podem se vacinar contra a gripe 14 dias após receberem a primeira dose”, explica.