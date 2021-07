Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi iluminado com as cores da bandeira da Alemanha - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 07:51 | Atualizado 05/07/2021 08:04

Petrópolis - O acionamento de iluminação especial no Cristo Redentor, principal cartão postal do Rio de Janeiro, e também no Trono de Fátima, em Petrópolis, marcaram, na noite deste domingo (4), o encerramento da 32ª Bauernfest. Os dois monumentos ganharam as cores da bandeira alemã, em uma homenagem inédita à Cidade Imperial e à sua tradicional festa do colono alemão.

Trono de Fátima, em Petrópolis, iluminado com as cores da bandeira da Alemanha Divulgação/Ascom

Em cerimônia que contou com a presença do prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, o reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar Raposo, e o cônsul da Alemanha, Dirk Augustin, além do presidente do Clube 29 de Junho, Marcos Kling, o Cristo Redentor teve projetados dizeres que lembraram os 176 anos da colonização germânica em Petrópolis.

"Esta foi a primeira vez que a cidade foi homenageada, com projeção no principal símbolo do Rio de Janeiro. Ver o nome da cidade sendo destacado desta maneira nos enche de orgulho. Evidencia ainda mais a importância de Petrópolis no cenário histórico, cultural e turístico do estado e do país", afirmou o prefeito.

Padre Omar lembrou que o Cristo Redentor é um espaço de integração, que atrai pessoas de todo o mundo. "Hoje o Cristo está de braços abertos para Petrópolis" afirmou.

Durante o evento, o reitor do santuário e o prefeito anunciaram uma nova parceria, que será firmada no dia 29 de julho, com a assinatura de um termo de cooperação entre a Prefeitura e o Santuário, para intercâmbio cultural. "Teremos muitas outras parcerias" afirmou o prefeito.

Também estavam presentes à cerimônia o presidente do Clube 29 de Junho, Marco Antonio Kling, e o presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, Fabiano Barros, além dos vereadores Marcelo Chitão e Junior Paixão.

No Trono de Fátima, estiveram presentes o secretário Chefe de Gabinete, Fábio Junior, o presidente do Instituto Municipal de Cultura, Charles Rossi, o secretário da Turispetro,SamirElGhaoui, o secretário de Obras, Maurício Hoelz, a secretária de Assistência Social, Rosane Borsato, o presidente da AGFAP, Leonardo Nicolay, Elisangela Francisca de Matos, comandante do 15º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM), além dos vereadores Octávio Sampaio e Mauro Peralta.