Via também será uma das primeiras a ser beneficiada com pavimentação asfálticaDivulgação/Ascom

Publicado 06/07/2021 20:20

Petrópolis - Capina, pintura de postes, remoção de barracas inutilizadas, revitalização da demarcação das vagas de vans de turismo, são algumas das ações que estão em andamento na Rua Teresa, dentro do mutirão de serviços do Programa Acelera Petrópolis. A via também será uma das primeiras a ser beneficiada com pavimentação asfáltica. Um estudo para a instalação de um pórtico na entrada do polo de moda também está sendo iniciado.

“Além de ser reconhecida nacionalmente, é um dos principais geradores de emprego e renda da nossa cidade, ou seja, é fundamental para o desenvolvimento econômico do município. Vamos seguir em frente com o Acelera Petrópolis, garantindo mais melhorias”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes.

O local ainda vai receber a revitalização dos abrigos de ônibus. Outras ações, principalmente de orientação e fiscalização sobre estacionamento irregular nas vagas destinadas as vans, continuam em andamento. Ainda para atender o pedido dos empresários, a Comdep está buscando alternativas para substituição das lixeiras de poste, já que os modelos atuais estariam sendo danificados no momento da coleta, pois a abertura é muito estreita.

O mutirão de serviços reúne todas as secretarias do Governo e, simultaneamente, está em andamento nas comunidades do Carangola, Retiro, Jardim Salvador, Roseiral. O Acelera Petrópolis nasceu com o objetivo de levar mais dignidade e qualidade de vida para os moradores das comunidade. Na primeira edição do programa, foram atendidas as comunidades do Independência, São Sebastião, Siméria, Quitandinha, Taquara, Bairro Mauá, Cremerie, Dr. Thouzet, e Valparaíso.