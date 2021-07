A nova etapa de inscrições ocorre devido ao andamento das análises feitas dos 34.111 pedidos que foram alcançados na primeira semana do lançamento do Supera RJ - Imagem de divulgação

A nova etapa de inscrições ocorre devido ao andamento das análises feitas dos 34.111 pedidos que foram alcançados na primeira semana do lançamento do Supera RJImagem de divulgação

05/07/2021

Rio - A Agência de Fomento do estado do Rio de Janeiro (AgeRio) reabriu, nesta segunda-feira, 05, novas inscrições para as linhas de crédito do Programa SuperaRJ a juro zero. É mais uma oportunidade para que os Microempreendedores Individuais (MEIs), autônomos e profissionais informais consigam até R$ 5 mil em recursos e, micro e pequenas empresas até R$ 50 mil. Com um total de R$ 300 milhões destinados a linhas de crédito, a nova etapa de inscrições ocorre devido ao andamento das análises feitas dos 34.111 pedidos que foram alcançados na primeira semana do lançamento do Programa. Os interessados devem acessar o site www.agerio.com.br

Até a última sexta-feira, 02, 1.233 clientes foram aprovados e receberam os recursos. No momento, 30.901 pedidos estão em processamento e 1.977 não foram aceitos. As solicitações negadas liberam recursos para novos candidatos. Os principais motivos de negativa são CNPJ baixado/inapto, clientes estabelecidos fora do estado do Rio – o que não é permitido pelo programa –, solicitações duplicadas e faturamento fora dos limites estabelecidos. Por isso, é importante observar as regras do Programa SuperaRJ para conseguir ter acesso aos recursos.



As inscrições no site da AgeRio são efetuadas sempre considerando o volume destinado à linha de crédito. A partir do momento em que os pedidos são analisados, há o prosseguimento de etapas legais até que haja a assinatura do contrato entre o cliente e a AgeRio. Sempre será considerado o valor de R$ 300 milhões para encerramento de novas inscrições, uma vez que é necessário considerar os valores que já foram repassados aos clientes aprovados e os que estão em análise.



A linha de crédito do Programa SuperaRJ possui regras que devem ser cumpridas pelas pessoas e empresas que solicitam os auxílios. São obrigatórios o encaminhamento da documentação para análise, o enquadramento nas regras estabelecidas pelo programa e a entrega do contrato assinado à AgeRio para que seja providenciada a liberação financeira dos recursos. Por ser uma agência de fomento, a AgeRio segue as diretrizes do Banco Central do Brasil e precisa cumprir exigências legais.



Quem pode solicitar financiamento?



Micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de pequenos produtores, microempreendedor individual, agricultores familiares e profissionais autônomos, inclusive agentes e produtores culturais.



Também entram no grupo os empreendimentos da economia popular solidária, costureiras, cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadores, artistas plásticos, sapateiros, cozinheiros, massagistas, empreendedores sociais, empreendedores que atuam em comunidades e negócios de impacto social.